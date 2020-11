Pro Vercelli a Como: un dubbio a centrocampo

Formazione scontata per dieci undicesimi, quella della Pro Vercelli che affronterà il Como alle 20,30.

Confermato l'attacco, con il rientrante Zerbin insieme a Rolando qualche metro dietro a Comi, e conferamata la difesa (Hristov, Masi, De Marino) è a centrocampo che potrebbe esserci qualche novità.

Emmanuello tornerà con Nielsen in mediana, e qui non ci piove.

La novità potrebbe venire dalla fasce: Modesto ha infatti a disposizione tre giocatori, cioé Iezzi, Petris e Blaze. Dato per scontato l'impiego di Iezzi, resta quindi l'incognita: Blaze o Petris?

Ricapitoliamo.

Saro; Hristov, Masi, De Marino; Petris (Iezzi), Nielsen, Emmanuello, Iezzi (Blaze); Rolando, Zerbin; Comi.