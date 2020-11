Le pagelle della Pro vista contro il Como

SARO: 6,5

Non era facile mantenere i nervi saldi e comandare la difesa quando il Como ha cercato di spingere. Lo ha fatto egregiamente.





HRISTOV: 7

Impeccabile, come sempre.





MASI: 7,5

Giganteggia, specie nel primo tempo. Forse la sua miglior prestazione, quest'anno.





DE MARINO: 7

Dalle sue parti non si passa, e quando si proietta in avanti è uno spettacolo.





CLEMENTE: 7,5

Modesto lo schiera a sorpresa, e lui lo ripaga con una grande prestazione.





NIELSEN: 6,5

La solita lampadina che illumina il gioco. Prezioso, come sempre, in copertura





EMMANUELLO: 7,5

Nella prima mezz'ora è il migliore dei 22. Grande prestazione.





IEZZI: 7

Partita ordinata. È un po' come Nielsen: si vede poco, ma il suo lavoro in difesa e nelle proiezioni è prezioso





ROLANDO: 7,5

Solito rigore battuto magistralmente e grandi giocate. C'è da chiedersi: perché non gioca in B o in A?





ZERBIN: 7,5

Segna, svaria a destra e a sinistra, torna indietro. Anche lui è un giocatore da categoria superiore.





PADOVAN: 6,5

Lotta, e bene, dialoga coi compagni e si rende anche pericoloso. Unico neo: le palle gol che non ha messo dentro.





GRAZIANO: 6,5

La sua (preziosa) fisicità al servizio della squadra quando il Como ha cercato di accelerare.





PETRIS: N.G.

Gioca poco più di 10 minuti, poi Modesto lo toglie. Piccolo mistero, che restarà (credo) senza risposta.





COMI: 6,5

Entra nel momento... sbagliato per un attaccante. Fa il suo. Come sempre.





BLAZE: 6,5

Fa cose buone, ma perde qualche palla di troppo.





CAROSSO: 6,5

Gioca poco, il tempo per ricordare a tutti quanta grinta ha in corpo.





MODESTO: 8

Con la JuventusU23 impostò una partita perfetta. Anche contro il Como. Lo sanno tutti, ormai, come gioca (così come sanno come gioca l'Atalanta di Gasperini): squadra alta, che marca a tutto campo. Ma questa Pro è la squadra che ha la media punti più alta: 2,22 contro i 2 del Renate. Non sarà facile continuare a questi ritmi, ma queste nove giornate (6 vittorie, 2 pari e una sconfitta in zona cesarini) non possono essere un caso.