Como-Pro Vercelli 1-2. Il "miracolo Bianco" continua

Como-Pro Vercelli 1-2

Marcatori: Rolando (Pvc) al 12'; Magrini (C) al 27'; Zerbin al 43'

Le formazioni

Como (4-4-2): Facchin; Foulds (Gatto dal 70'), Agyakwa, Toninelli Solini; Iovine, Bellemo, H’Maidat (Bovolon dall'81), Magrini (Cicconi dall'86'); Terrani, Ferrari.

A disposizione: Bolchini, De Nuzzo, Bovolon, Gatto, Cicconi, Soldi, Walker, Bertoncini, Dkidak. All. Banchini.

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hrisrov, Masi, De Marino; Clemente (Blaze dal 60'), Emmanuello (Graziano dal 60'), Nielsen, Iezzi (Petris dal 74'; Carosso dall'88'); Rolando, Padovan (Comi dal 74'), Zerbin.

A disposizione: Tintori, Rodio, Graziano, Romairone, Comi, Della Morte, Benedetti, Blaze, Borrello, Erradi, Carosso, Petris. All. Modesto

Arbitra Saia di Palermo

Ammoniti: Magrini, H’Maidat del Como; Iezzi, Masi della Pro Vercelli;







PRIMO TEMPO

Subito la Pro in avanti. Dopo 9 minuti nessuna occasione da gol ma il possesso palla è dei bianchi.

Buono l'approccio alla gara di Clemente, in fascia destra.

Cross dalla sinistra, palo di Masi e poi Zerbin viene steso: è rigore nettissimo, al dodicesimo. Rolando batte a mezza altezza, ma spiazza il portiere alla sua sinistra, con una finta: Como 0 Pro Vercelli 1. Sesto gol per Rolando.

Bene la difesa, con Masi in splendida forma, bene anche Emmanuello a centrocampo.

Zerbin scatenato, cross dalla sinistra, Clemente non ci arriva per un nonnulla, siamo al minuto 18 e in campo c'è solo una squadra.

Il migliore del Como è l'ex Bellemo che al 22 guadagna una punizione dal limite. Reazione del Como, soprattutto con iniziative di Terrani.

Pareggia il Como al 27', cross di Toninelli e Magrini sbuca tra due avversari e trafigge Saro: Como 1 Pro Vercelli 0.

Emmanuello a Padovan, tiro dalla distanza, alto.

Azione insistita di Nielsen che entra in area e solo davanti a Facchin cerca l'angolo, ma la palla fa la barba al palo. Siamo alla mezz'ora.

Ci prova anche Zerbin, ma il suo tiro è fiacco e si spegne sulla braccia di Facchin.

Grande tiro a giro di Rolando che cerca il sette, ma la palla, seppure di poco, esce. È il 33'.

Bella partita, bella Pro.

Ci prova il centravanti del Como, Ferrari: tiro alto da fuori area. Risponde Zerbin: palla che si spegne sul fondo.

Zerbin serve Padovan, qualche metro in progressione e poi un tiro che sfuma sul fondo. Al 39'.

Azione sulla sinistra di Zerbin che cede a Padovan, tiro, ma Facchin ribatte, arriva di nuovo Zerbin che insacca: Pro in vantaggio per 2 a 1 al 43'.

SECONDO TEMPO

Proiezione sulla fascia sinistra di De Marino: è il biglietto da visita della Pro, che attacca subito. Clemente, poco dopo, conquista un angolo.

Padovan affonda in area, scarica all'indietro per Rolando, tiro murato. È il 49'.

Solini stende Rolando. Ammonizione del comasco e punizione. Batte Emmanuello, è un missile, quindi vola alto. È il 56'.

Dopo 11 minuti di gioco ecco che il Como si fa vivo per la prima volta in attacco, conquistando un angolo. Succede nulla.

Sassata da fuori di H’Maidat, respinge coi pugni Saro. Minuto 59.

Primo cambio per la Pro: entra Graziano, esce Emmanuello, autore di una buona prestazione. Secondo cambio: fori Clemente – ottimo, davvero ottimo il suo esordio – e dentro Blaze. Al 60'.

Squillo del Como, cross dalla sinistra, palla troppo lunga per Ferrari, che è un buon attaccante ma con Masi e Hristov, almeno fino ad ora, ce l'ha dura.

Padovan, tiro ribattuto, arriva Zerbin, alto: Pro Vercelli vicinissima al 3 a 1. Peccato.

Nel Como entra l'ex Max Gatto, esce Foulds. È il 70'.

Entra in campo la stanchezza... Modesto provvede: entrano Comi e Petris, escono Padovan e Iezzi. Minuto 74.

Mancano 12 minuti, ma il Como attacca.

Cross di Gatto dalla sinistra, sbroglia di testa Blaze. Mancano 7 minuti più recupero.

Ancora Gatto dalla sinistra, tiro cross abbastanza pericoloso. Mancano 5 minuti. Il Como attacca, ma la Pro si difende con ordine.

Sbaglia un passaggio Blaze, ne sbaglia uno Nielsen: squadre stanche. Il Como non mordo. Entra Carosso ed esce Petris, a 2 dal termine.

Carosso si posiziona sulla fascia sinistra.

Siamo al 90', Rolando affonda sulla destra, palla a Comi chiuso da Facchin.

Palla a Gatto, tiro, para Saro a terra, sicuro.

È finita. Grande prestazione, tre punti pesantissimi, la Pro Vercelli vola.