Anci Piemonte in lutto: morto il sindaco di Cerrina Monferrato

«Con profondo dolore ci tocca salutare un altro sindaco. Oggi ci stringiamo attorno alla famiglia di Aldo Visca, alla comunità di Cerrina Monferrato e all'intero territorio alessandrino che lo ha conosciuto e apprezzato per il suo impegno sui banchi del Consiglio provinciale, dov'era delegato all'urbanistica. Purtroppo, in una situazione che non risparmia nessuno, il coronavirus si è portato via un altro amministratore innamorato della sua missione». E' il messaggio di cordoglio di Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli e presidente di Anci Piemonte, diffuso a nome dell'intero comitato direttivo dell'associazione dei comuni.

Con la scomparsa di Visca, che aveva 67 anni, sale a tre il numero dei sindaci piemontesi uccisi dal Covid nel 2020. Prima di lui erano deceduti, nei mesi scorsi, i sindaci di Salussola e Castelletto d'Erra, Carlo Cabrio e Giuseppe Panaro.

«Come ho ricordato in occasione dell'assemblea regionale dell'Anci - conclude Corsaro - quest’anno abbiamo dovuto accettare regole complesse e pesanti limitazioni della nostra libertà. Lo abbiamo fatto con spirito di abnegazione e vero senso dello Stato, consci del nostro ruolo e delle nostre responsabilità. Quando se ne va un sindaco, viene meno un pezzo fondamentale di comunità».