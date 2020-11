Luci di Natale, i commercianti: «Vogliamo dare un messaggio di speranza»

Sono partiti gli interventi di posa delle luminarie natalizie che andranno ad accompagnare un periodo davvero incerto per la sanità, l'economia e la salute.

«I commercianti vercellesi – sottolinea Angelo Santarella, presidente della Delegazione Ascom di Vercelli che tradizionalmente coordina l’iniziativa con il decisivo apporto di Mimmo Sabatino, nella sua duplice veste di commerciante e di assessore – stanno dimostrando la forte volontà di illuminare la città per le festività natalizie, anche in questa situazione drammatica. Oggi non sappiamo se sarà possibile lavorare o meno nel periodo natalizio, ma a prescindere da questo è evidente la volontà di dare un segnale di speranza, di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. L’illuminazione natalizia rappresenta tradizionalmente l’occasione di valorizzare la bellezza della nostra città, contribuendo a creare quell’atmosfera magica di un periodo dell’anno carico di significati, sia per i bambini che per gli adulti. Proprio per quest’anno potremmo definirle le luci della speranza».

La nota positiva, rileva Ascom, è che i commercianti vercellesi stanno aderendo in massa al progetto delle luminarie natalizie e che le adesioni stanno arrivando da tantissime zone cittadine, dal centro alla periferia. E questo ovviamente, nonostante il periodo di Natale si annunci decisamente incerto anche sotto il versante delle vendite.

Commenta il presidente Ascom Bisceglia: «Non ci stanchiamo mai di ripetere come la vitalità del commercio sia insostituibile per l’esistenza stessa delle città. Questo è un segnale di vita e di speranza che il mondo del commercio vuole dare a tutti i cittadini».

E, a sostenere l'iniziativa del commercianti e lo spirito con la quale è stata pensata, è il presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni. «Illuminare le vie avrà un messaggio particolare ovvero quello della speranza - dice -. Attraversiamo tutti un periodo non facile e se una “lampadina” accesa può dare un segnale positivo, come io penso che dia, quest’ulteriore sforzo da parte dei commercianti andrebbe apprezzato». Poi una proposta: «Sposo in pieno la proposta di una carissima amica per questo Natale ovvero regalare dei buoni spesa usufruibili nei negozi di vicinato e nelle attività della città».