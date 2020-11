SiAmo Vercelli: «Sant'Andrea, un crollo che si poteva evitare»

«Già nel 2015 SiAmoVercelli proponeva una mozione approvata dal Consiglio comunale ma mai attuata, per intervenire sul monumento più bello della città attraverso l’istituzione della “Fabbrica di Sant’Andrea”, un progetto presente nel programma elettorale del 2014 e che SiAmoVercelli aveva molto a cuore - si legge in una nota del gruppo -. Il totale disinteresse da parte dell’amministrazione passata e presente è evidente nella drammatica condizione in cui versa la nostra basilica, festeggiata in grande spolvero per gli 800 anni dalla fondazione nel 2019 e poi tornata nell’oblio. Il risultato di tale incuria è sotto gli occhi di tutti: una colonnina di circa un metro di altezza si è staccata da una guglia. Un nuovo episodio di una perdurante negligenza da parte di chi dovrebbe valorizzare i gioielli del territorio».