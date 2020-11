Ulteriore crescita degli e-commerce in Italia nel 2021 con più Web marketing

Il nuovo Coronavirus, con la sua imposizione di distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani, ha fortemente influenzato quasi tutti gli aspetti della nostra vita, a partire da quello lavorativo ed economico.

Purtroppo, per difenderci dal contagio, i governi dei vari Paesi, e soprattutto quello italiano, hanno emanato delle particolari disposizioni a tempo determinato sotto forma di dpcm (decreti amministrativi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri) che limitano notevolmente la gestione dei locali e la possibilità, quindi, di poter ricavare un utile.

Le persone non vanno neppure più in ufficio e sono costrette a svolgere le loro normali mansioni professionali attraverso l’ausilio di internet e un computer, direttamente dalle loro case.

Ecco perché, al contrario delle attività fisiche, gli e-commerce stanno vivendo un periodo piuttosto florido ultimamente, dipeso appunto dal fatto che le persone sono state costrette a continuare i loro acquisti, ma non potendosi recare presso i negozi, hanno aumentato in maniera considerevole il ricorso agli acquisti attraverso il Web.

Sono molti i consumatori che hanno avuto modo di percepire i vantaggi anche di spesa, prediligendo il canale telematico per alcune categorie di prodotti. E la situazione non può che aumentare questo fenomeno, poiché le nostre abitudini stanno subendo una vera e propria evoluzione. Non torneremo mai più come prima della pandemia, non da questo punto di vista quantomeno.

I numeri sono assolutamente chiari e non danno spazio a discussioni: secondo alcune analisi elaborate da AJ-Net.com, network che si occupa di campagne di web marketing, il prossimo anno in Italia il fatturato del commercio elettronico segnerà un aumento del 37 per cento rispetto al 2020. Ciò si traduce in un fatturato di 148 miliardi di euro.

Solo che rispetto agli anni scorsi i settori del commercio on line che avranno una crescita saranno diversi: prima del Covid era il settore del turismo a trainare il movimento degli acquisti sul Web, mentre nel futuro saranno altri.

A quanto pare, il marketing basato sullo shopping online vede una netta crescita della compravendita di prodotti per la salute e il dimagrimento di pari passo con l’advertising specializzato. Infatti, non potendo usufruire dei tradizionali servizi come palestre e centri estetici, i cittadini italiani provano a costruirsi una vita all’interno delle mura domestiche.

Da qui l’aumento di popolarità degli sport influencer, come le nostrane Silvia Fasciano (in arte ”Silvia Fascians” per il popolo di Instagram), Sara Compagni nota su Internet come @postura.da.paura per le sue lezioni di allenamento in streaming quotidiano, Maria Luisa, (mamma trainer e istruttrice di pilates): figure richieste per la creazione di una audience, a cui veicolare in maniera corretta l’utilità del dell’attività fisica o in combinazione all’uso di attrezzi da appartamento come il tapis roulant, la cyclette o la panca per addominali per evitare l’accumulo di grasso pericoloso per l’equilibrio del sistema cardiaco e circolatorio.

Anche su scala globale le stime si sono spinte a determinare un aumento del 52% di popolazione che nel corso del prossimo anno farà ricorso agli acquisti on-line, prevedendo addirittura già in gennaio un aumento intorno al 20% delle prenotazioni turistiche in Italia.