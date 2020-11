Momenti di apprensione, nella tarda serata di venerdì 13 novembre, alla pizzeria "Il mago" di corso Prestinari dove è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per il rischio di un principio di incendio alla canna fumaria.

Fortunatamente la situazione si è risolta rapidamente e senza danni a cose o persone: prima di far ritorno al Comando, i Vigili del Fuoco hanno controllato la canna fumaria per verificare che non ci fossero rischi di complicazioni.