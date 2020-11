Bassa in lutto: il Covid si è portato via Roberto Bono, 62 anni

Lutto a Vercelli e nella Bassa, per la morte, a soli 62 anni di Roberto Bono, ex dipendente di Atena Asm, consigliere comunale a Pezzana, il paese dove aveva vissuto per molti anni e dove aveva ricoperto tanti incarichi nel mondo del volontariato, e compagno della sindaca di Motta de'Conti, Emanuela Quirci e papà della piccola Diletta.

Bono è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove era stato ricoverato a causa del coronavirus che lo aveva colpito nelle scorse settimane: le sue condizioni, subito gravi, sono via via peggiorate fino al drammatico epilogo.

Lascia un grande vuoto, non solo negli affetti familiari, ma anche tra i tanti amici che avevano percorso con lui un tratto di strada: Bono era stato presidente dell’Associazione folkloristica pezzanese e del Club '60; era un punto di riferimento per la piscina di Pezzana e per molte persone in paese; faceva parte di Aido e Protezione civile. Una vita piena e molti interessi condivisi con tanti amici: solo qualche ora fa Valter Ganzaroli, più volte sindaco di Oldenico, aveva postato una foto con un messaggio di incoraggiamento che aveva avuto moltissime condivisioni.

Consigliere comunale prima di maggioranza e poi di opposizione, lo scorso settembre Bono si era candidato come sindaco del centro della Bassa, venendo sconfitto dall'uscente Stefano Bondesan.

In queste ore sono moltissime le attestazioni di cordoglio e i ricordi per un uomo generoso: tra i primi quelli dei sindaci del territorio, vicini a Emanuela Quirci (tra l'altro anche lei in quarantena poiché positiva) e uniti tra loro da legami che vanno ben oltre i rapporti istituzionali.