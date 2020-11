Ospedali: nuovi reparti covid a Borgosesia e Vercelli. Ora i posti letto sono 180

Uno dopo l'altro reparti e strutture sanitarie cedono posti letto per fronteggiare l'emergenza Covid.

Nell'ultima settimana l'Asl Vercelli ha attivato 63 nuovi posti per pazienti Covid: 29 a Borgosesia, dedicando un ulteriore reparto con 24 posti letto ai pazienti colpiti dal virus e ricavando ulteriori 5 posti nei reparti già attivi; 34 al Sant'Andrea di Vercelli, dove sono stati prima dedicati 12 posti letto e poi convertito al Covid un intero reparto. All'interno di questo conteggio sta anche il passaggio da 10 a 12 posti letto per la terapia intensiva. Ormai interamente dedicato ai pazienti Covid in via di guarigione è il presidio Cavs di Varallo, con i suoi 10 posti letto, mentre la struttura di Gattinara, nell'ex ospedale San Giovanni Battista, resta "pulita" e sale a 18 posti letto da dedicare ai pazienti no-Covid per i quali occorre un periodo di convalescenza assistita.

«Attualmente - spiega il direttore generale, Angelo Penna - nei presidi dell'Asl Vercelli sono in tutto 180 i posti dedicati ai malati Covid. Ma la situazione è in continua evoluzione e, dunque, ci prepariamo a un ulteriore potenziamento dell'offerta».

Entro la prossima settimana alla casa di cura del Trompone di Moncrivello, gli spazi Covid passeranno da 20 a 46 posti, mentre a Cigliano, nella sede ex Rsa, saranno attivati 10 posti per pazienti asintomatici che devono trascorrere il periodo di isolamento lontano dalla famiglia. Altrettanti posti sono già attivi a Varallo, all'ostello Pinocchio. A supporto, da utilizzare come ulteriore risorsa, ci sono anche le tende dell'esercito montate all'esterno del Sant'Andrea e del Santi Pietro e Paolo dall'esercito.

«Monitoriamo costantemente la situazione - spiega il manager -: e in settimana attendiamo anche l'arrivo di ulteriore personale da dedicare all'emergenza. La situazione è pesante ma gestibile e abbiamo dato risposte alle esigenze di tutti i pazienti».