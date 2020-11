La Regione: «Il virus rallenta, non sono previste nuove chiusure, ma più controlli» [VIDEO]

«Il Piemonte sta andando meglio, i dati dicono che la crescita sta rallentando in maniera determinante e quindi in questo momento non dovrebbe esserci da parte nostra nessuna stretta e nessuna nuova chiusura». Lo ha detto l'assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati, che stamattina ha presentato alla stampa l'hotspot dedicato ai test rapidi, allestito al parcheggio 10 dell'Allianz Stadium.

I segnali che inducono a un cauto ottimismo sono il passaggio dell’indice di contagio (Rt) che nella settimana del 25 ottobre era 2.16 e oggi è sceso a 1.37; il fatto che la velocità di raddoppio sia passata da 6 a 9 giorni e il rallentamento nel pur ancora importante numero di ricoveri ospedalieri.

«Ringrazio i piemontesi che stanno dando una grande prova di responsabilità», ha aggiunto Marnati.

Anche il presidente Alberto Cirio, intervenendo a Ore 14 su Rai 2 ha confermato un miglioramento nella situazione della Regione.

«Questo non vuol dire che siamo fuori dalle difficoltà - ha chiariti Cirio - ma che abbiamo iniziato un percorso che fa vedere la luce e che ci dimostra che i sacrifici che stanno facendo i piemontesi sono sacrifici che hanno un risultato concreto. Resta ancora particolarmente sofferente il fronte ospedaliero, ma anche qui si registra una contrazione della crescita di ricoveri. Insomma, tutto lascia pensare che le misure introdotte nelle ultime due settimane inizino a produrre i primi risultati».