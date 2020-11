Protocolli anti-covid sui luoghi di lavoro: multa al titolare di una ditta

Il titolare di una ditta di Borgo Vercelli è stato sanzionato per la mancata osservanza delle disposizioni anti-covid relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro dai carabinieri impegnati nelle attività di controllo sul rispetto delle norme del Dpcm.

Anche le attività produttive vengono quotidianamente controllate al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni anti covid a tutela delle maestranze e, nel corso di questa attività una pattuglia della stazione carabinieri di Borgo Vercelli ha effettuato il controllo di una ditta del posto, accertando che non era stato costituito il comitato aziendale per l’attuazione del protocollo delle misure di contenimento del Covid-19 né era stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il titolare è pertanto stato identificato e sanzionato.