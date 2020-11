Caresana, arrivano i primi 30mila euro per il post alluvione

La Regione ha svincolato 30mila euro a favore del Comune di Caresana, che permetteranno al Comune di eseguire i primi indispensabili interventi per la messa in sicurezza di un tratto di strada a ridosso dell’argine in prossimità del torrente Bona e la riqualificazione delle sponde del ponte sulla roggia Molinara. Lo rende noto il sindaco del paese, Claudio Tambornino, ricordando che, a distanza di poco più di un mese dall'alluvione dello scorso ottobre, «il territorio sconta ancora molte ferite da rimarginare».

In paese, lo scorso ottobre, si registrò l'allagamento del cimitero e di due strade adiacenti alla Roggia Molinara di derivazione dalla Torrente Bona. «Quanto accaduto dovrà essere limitato nei prossimi anni cercando soluzioni che possano garantire la sicurezza - spiega Tambornino -. Ci siamo attivati immediatamente e abbiamo avuto in Aipo un interlocutore attento ai problemi emersi che verranno presi in carico e risolti. Altre situazioni, non di competenza Aipo, l’Amministrazione intende affrontarle immantinente in quanto la sicurezza delle cose e soprattutto delle persone non può essere rimandata».