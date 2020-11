Caprioglio: «Spazi Covid: cerchiamo soluzioni condivise per il bene comune»

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la mia proposta dei giorni scorsi, ho voluto aprire un dibattito, augurandomi che il concorso di idee ed il confronto – rispettoso delle opinioni di tutti – possano aiutare a trovare soluzioni, per il bene comune.

Dibattito che, mi pare di capire, si è evidentemente trovato in sintonia con i sentimenti e i pensieri di molti, se è vero che, per esempio ed anche oggi, il Sindaco di Prarolo, Dario Caldera, torna a parlare di una nuova, simile destinazione d’uso per il grande immobile sito nel suo comune, la “Cittadella del Mastro Artigiano”.

https://www.facebook.com/<wbr></wbr>1561217772/posts/<wbr></wbr>10223126566823483/



Anche Dario Caldera prende spunto dalla notizia, ampiamente circolata nelle scorse ore, dei nuovi spazi recuperati, a Torino, nell’area dismessa di Torino Esposizioni.

Come ho detto, un dibattito che si apre ed è importante che si mettano insieme idee ed esperienze diverse, nel dialogo e nel confronto di opinioni.

Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e mi rimetto a disposizione per ogni iniziativa in merito nell’interesse precipuo della cittadinanza.