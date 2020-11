Un saturimetro come regalo di Natale

Natale anticipato a Balocco e Bastia il Natale.

L’amministrazione Morello donerà infatti a ogni famiglia del Comune un prezioso pulsossimetro saturimetro da dito utile e necessario per il controllo dell’ossigeno nel sangue, così da capire se i polmoni riescono ad assumere in quantità sufficiente l’aria che si respira.

Ogni famiglia di Balocco e Bastia nelle prossime settimane riceverà uno di questi utili strumenti per fronteggiare il covid.

Niente panettone, insomma, ma quaklcosa di concreto per la salute della gente.