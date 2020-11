Turismo e territorio: Al via il progetto degli Antichi Borghi di Baraggia VIDEO

Riso, vino, salumi, formaggi, carne. Nel territorio delle Baragge c'è proprio tutto, a corollario di una zona straordinaria: la savana europea. Ed è proprio all'interno di questa estensione fatta di 42 comuni che nasce il progetto "Antichi Borghi di Baraggia", una straordinaria iniziativa con capofila la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, che mira a valorizzare lo sviluppo turistico attraverso la creazione di un vero e proprio parco della Baraggia, una zona verde raggiungibile da 7 milioni di abitanti in un'ora e mezza.

Oltre alle specialità culinarie, la Baraggia è un territorio ricco di storia. Prevalentemente pianeggiante, è l'ideale per gli amanti di escursioni podistiche, a cavallo, in bici e a piedi, oltre che per gli appassionati di golf e tanti altri sport. Ad aumentarne il fascino gli straordinari borghi storici dei tantissimi comuni che ne fanno parte sia nella provincia di Biella che in quella di Vercelli. Il caratteristico scenario che la Baraggia presenta è da sempre meta di fotografi e appassionati che, attratti dalla sua bellezza, immortalano le sue particolarità, la flora e la fauna e i colori che regala nelle diverse stagioni.