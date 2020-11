Quando un medico, che ha scelto la professione del medico per dedicarsi agli altri, arriva a scrivere "Cari pazienti, spero di riuscire a continuare ad essere al vostro fianco", vuol dire che la misura è colma. Che sono nessari dei correttivi.

Ha scritto parole dure, ma anche di grande umanità e passione per il proprio lavoro il dottor Vito Ranco, sulla sua pagina facebook.

Parole che sono state commentate e soprattutto condivise centinaia di pazienti, amici, altri medici e operatori della sanità vercellese.

Tenga duro dottore, siamo con lei, hanno scritto in tanti.

Riportiamo l'intervento del medico.





Cari pazienti, è la prima volta in tanti anni che mi rivolgo a voi pubblicamente utilizzando questo canale. Il motivo per cui lo faccio, è legato alla situazione di emergenza che si sta venendo a determinare in questi giorni. Chi mi conosce da tanti anni può testimoniare con quanta passione ed energia io abbia sempre svolto il mio lavoro.

Ho sempre cercato di essere vicino all'ammalato, considerandolo un amico, prima ancora che un paziente. In questo difficile momento il mio impegno è al massimo, sto dedicando tutta la forza che ho allo svolgimento della mia professione.

Le mie giornate lavorative sono ormai di 14-15 ore. Qualcuno si è stupito nel constatare che a mezzanotte sono ancora in studio a lavorare. Ho avuto conversazioni "notturne" con alcuni di voi negli ultimi giorni.

Temo però che questo mio impegno non sia sufficiente. Il carico di lavoro è in continuo aumento e sento di non essere più in grado di reggere alla pressione che arriva da ogni parte. Purtroppo, la scarsa competenza e l'assoluta mancanza di lungimiranza, unita ad un atteggiamento arrogante e presuntuoso nei confronti della mia categoria, da parte di figure istituzionali che in questo momento purtroppo reggono le sorti della nostra sanità, fanno sì che la mia capacità di sopportazione sia giunta alla fine. Mi viene infatti richiesto di dedicare ancora più tempo e più energie alla professione, affidandomi ulteriori compiti. Purtroppo non sono in grado di reggere altri impegni. Malauguratamente, soprattutto nel nostro paese, chi prende decisioni spesso non conosce la materia sulla quale è chiamato a decidere.

Nel corso della mia ormai trentennale attività ho dovuto constatarlo più e più volte, ma mai come in questo momento. Sicuramente il periodo è difficile e difficile è anche gestire una pandemia, ma la regola del buon senso e del buon gusto dovrebbe esistere sempre. Attribuire ad altri le colpe per la propria inettitudine ed incompetenza è un atteggiamento sempre più diffuso. Ci siamo ormai abituati a sentire i nuovi governanti che accusano la precedente gestione di essere la causa di tutti i mali del Paese. Questo è parte del teatro politico da decenni.

Non ho mai criticato, e voi lo sapete bene, l'operato di un collega o di chicchessia. Ma ora, ora che i medici di famiglia vengono accusati da qualche stolto politicante di essere la causa della crisi degli ospedali, degli eccessivi ricorsi al pronto soccorso e, udite bene, della carenza, per non dire assenza dei vaccini anti influenzali, ora non posso tacere tutto il mio sdegno, la mia costernazione e delusione.

Cari amici, cari pazienti, oggi il coronavirus rappresenta per tutti voi un male dal quale guardarvi e contro il quale state facendo tutto il possibile, accettando e rispettando le regole che ogni giorno vi vengono imposte, ma, cari amici, c'è un male più sottile, più persistente, che sopravviverà anche alla pandemia, dal quale dovete imparare a difendervi, ed è il male della cattiva gestione delle risorse, dell'incompetenza, della faciloneria, dell'arroganza e della supponenza di alcune persone chiamate ad occupare posti di potere. Contro questo male non riceverete indicazioni su come difendervi o decreti che vi dicano che cosa non potete o dovete fare. Potete solo tenere occhi e orecchie aperte e chiedere consiglio a chi è sul campo, a chi può spiegarvi in modo dettagliato i retroscena non sempre edificanti della nostra politica sanitaria. In questo modo potrete imparare a difendervi e a ricordare...

Spero di riuscire a continuare ad essere al vostro fianco con l' energia e la passione di sempre, per rispondere al male con l' amore; in ogni caso, se non dovessi riuscirci, non sarà per volontà mia.