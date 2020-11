Stecco: «Recuperiamo Bertagnetta ed ex Opn per riorganizzare la sanità del futuro»

«L’emergenza principale nella sanità vercellese è quella di avere personale a sufficienza per gestire nuovi letti o nuovi luoghi di cura qualora questi fossero necessari»: lo ha detto e ripetuto, nei giorni scorsi, il presidente della commissione Sanità, il leghista Alessandro Stecco.

Ma, nel dibattito che si è innescato sui possibili luoghi di cura attuali o futuri per l’emergenza Covid, anche Stecco lancia la sua proposta: ripensare e riprogettare, in un'ottica di medio e lungo termine, le strutture dismesse presenti sul territorio, in particolare Bertagnetta ed ex Opn.

«In primis dobbiamo ragionare sul piano delle risorse umane, con le quali potremmo dare riposo al personale stanco e sostituire quello contagiato, per poi anche poter utilizzare subito ulteriori letti sia al Sant'Andrea sia all’ex presidio di Gattinara - dice Stecco - ma non è sbagliato progettare anche in questa emergenza il recupero a medio e lungo termine di ex strutture sanitarie Asl. Penso a luoghi come Bertagnetta, ed ex Opn, con le ampie possibilità date dalle metrature e spazi, o ai poliambulatori di via Crosa e via Magenta, per dedicarle anche in futuro a ulteriori attività in campo sanitario; puntare su strutture Asl permette di pensare anche al futuro dei servizi sanitari. Ringrazio Carlo Olmo che ho sentito su analoghe proposte come quella della Cittadella a Prarolo e per l’ottimo intervento in corso nel recuperare personale medico e infermieristico dalla Cina».

Sul recupero di Bertagnetta ed ex Opn, le grandi strutture sanitarie vercellesi dismesse da ormai quasi 30 anni - sottoposte a vincoli in virtù dell'epoca in cui vennero costruite e ormai da tempo ospiti fisse di rubriche e gruppi che si occupano di luoghi totalmente abbandonati - molto si è discusso soprattutto nello scorso decennio, ma nessuna idea o progetto è mai realmente andato oltre lo stadio embrionale.

«Ristrutturare strutture dell’Asl, come la Bertagnetta o meglio ancora l’ex Opn, che consta di 20 padiglioni ed ettari di parco, ha un grande valore di possibile supporto - prosegue Stecco – sia per maxi emergenze come quella odierna sia per la logistica e l’organizzazione sanitaria futura. Il discorso vale anche per altre strutture poliambulatoriali presenti in città, penso per esempio al fatto che in futuro i pazienti esterni non ospedalizzati potrebbero dover accedere sempre di più a strutture esterne per visite ed esami diagnostici».

Conclude Stecco: «Mi sono confrontato con il sindaco Andrea Corsaro su queste possibili iniziative, trovandolo concorde nel cercare di valorizzare il patrimonio esistente, eventualmente aggiungo anche in partnership con enti, fondazioni o privati, e credo che insieme alla spinta propositiva dell’avvocato Olmo e dei colleghi consiglieri regionali Angelo Dago e Carlo Riva Vercellotti si possa creare un fronte comune Regionale per arrivare a soluzioni che possano andare in questa direzione anche nell’impiego di futuri fondi nazionali sull'edilizia sanitaria».

Da parte sua anche Olmo interviene evidenziando che: «In qualità di Cavaliere della Repubblica sottolineo con evidenza lo spirito di costruttiva collaborazione con la Regione Piemonte nelle sue ramificazioni di competenza per la valorizzazione concreta sia dei presìdi sanitari in tempo di pandemia sia per la loro cura ed evoluzione nel radicamento col territorio e le esigenze della popolazione».