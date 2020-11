Sicurezza nelle scuole comunali: partono i lavori su solai e controsoffitti

Parte entro fine anno il primo lotto di lavori per la sicurezza di soffitti e controsoffitti delle scuole di competenza comunale. Un intervento per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento dal Miur integrato da fondi propri.

«A seguito della partecipazione al bando Miur dello scorso anno per la messa in sicurezza degli istituti scolastici, nello specifico per prevenire crolli di soffitti e controsoffitti - dichiara l’assessore Patrizia Evangelisti - i finanziamenti ricevuti sono stati suddivisi in due lotti e si procederà agli interventi con cofinanziamento del Comune di Vercelli».

Il primo lotto di interventi è già stato affidato e riguarda le seguenti scuole materne Korczac, Mora, Andersen, Mandelli e le elementari Ferraris, Regina Pacis, De Amicis e Rosa Stampa.

Il secondo, invece, comprendente gli istituti scolastici Ferrari, Lanino, Rodari, Verga, Furno e Avogadro, sarà affidato a fine mese.

«Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto soprattutto perché finalmente si pone in essere una verifica a tappeto degli edifici scolastici della nostra città - conclude Evangelisti -. La sicurezza e il suo mantenimento sono un pilastro della gestione e manutenzione delle scuole e non possiamo esentarci da quelli che sono doveri, oltre che responsabilità, di un’amministrazione».