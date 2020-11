Trino: arrivano 9,8 milioni di euro per il secondo lotto dello scolmatore

Era una notizia attesa da molti anni e di grande importanza per la sicurezza di un territorio più volte messo a rischio da piene e alluvioni. Con uno stanziamento di 9 milioni e 800mila euro, il Ministero dà il via libera alla realizzazione del secondo lotto dello scolmatore di Trino. «Questa mattina il presidente della quinta commissione permanente per l’ambiente della Regione Piemonte, Angelo Dago, ha comunicato all’assessore alla Sicurezza Idrogeologica del Comune, Alberto Mocc,a che il Ministero ha finanziato, con 9,8 milioni di euro, il progetto per la realizzazione del secondo lotto dello scolmatore d Trino - spiega il sindaco Daniele Pane - Era un'opera attesa e importante per il territorio».

Pane ricorda i molti sforzi fatti per portare a casa questo risultato: «Alla fine del 2018, su indicazione dell’allora assessore Roberto Rosso, l'amministrazione stanziò circa 100.000 euro per finanziare la realizzazione del piano particellare delle aree interessate, operazione che non sarebbe dovuta competere al Comune - precisa Pane - ma che ci sobbarcammo con un ingente sforzo economico. Grazie a quel lavoro, però siamo riusciti a portare a completamento tutte le pratiche necessarie all’ottenimento del finanziamento».

Ora il Comune, con l'assessore Mocca e gli uffici comunali, è già al lavoro per organizzare quanto prima un incontro operativo con l'Ovest Sesia e la Regione Piemonte così da non perdere ulteriore tempo.