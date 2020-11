Santhià non rinuncia al Carnevale: «Sarà diverso, ma si farà»

Mentre la gran parte dei Comitati sta annunciato l'annullamento delle manifestazioni carnevalesche per il 2021, la Direzione del Carnevale Storico di Santhià sceglie la strada opposta: «La storia del Carnevale si perde nella notte dei tempi e, a memoria d’uomo, qui a Santhià la tradizione è sempre stata onorata, per quanto il periodo storico e sociale potesse permettere. Qualcosa si farà, naturalmente rispettando le restrizioni e pur con tutte le difficoltà del momento», si legge in una nota.

«Il 2021 sarà un anno particolare ma, proprio in quest’ottica, la tradizione millenaria del Carnevale Storico di Santhià andrà avanti, perché la Direzione non ha alcuna intenzione di annullare la manifestazione, né potrebbe farlo - prosegue il comunicato -. Ogni Santhiatese attende trepidante la sera del 6 gennaio per sentire il rullo del tamburo che sancisce l’apertura del Carnevale, e anche per il prossimo anno tutti ci auguriamo di poterne sentire il magico suono. Noi faremo di tutto affinché ciò possa avvenire».

Lo scorso anno, allo scoppio dell'epidemia, la Direzione del Carnevale si vide costretta ad annullare una delle manifestazione più attese della rassegna, la Colossale Fagiuolata.

«Il Carnevale si può non festeggiare come gli altri anni, ma non si può cancellare dal calendario - scrivono gli organizzatori - Quindi Santhià lo mette in calendario anche per il prossimo anno. Faremo un Carnevale diverso da come si è abituati? Con molta probabilità sì, ma in Piazza Maggiore, sul suo tronetto, la storica statua di Gianduja di certo ci sarà e veglierà come sempre sul Carnevale Storico di Santhià! La Pro Loco sta inoltre lavorando sul progetto della festa di San Luigi, che avrebbe dovuto vedere il suo battesimo nel giugno dell’anno in corso e che gioco forza è stata sospesa. Saremo pronti a proporla alla popolazione nel giugno 2021, naturalmente se le condizioni lo permetteranno».