Pro-Pistoiese, poche emozioni nel primo tempo

Primo tempo con la Pistoiese con dieci uomini a difendere, la Pro non trova spazi.

Pro Vercelli-Pistoiese 0-0

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Iezzi, Graziano, Nielsen, Blaze; Rolando, Comi, Borello. A disposizione: Tintori, Rodio, Romairone, Della Morte, Benedetti, Ruggiero, Padovan, Clemente, Erradi, Merio, Carosso, Petris. All. Perrelli.

PISTOIESE (3-4-1-2): Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Salvi; Pierozzi, Cerretelli, Tempesti, Llamas; Mal; Chinellato, Stoppa. A disposizione: Vivoli, Valiani, Spinozzi, Gucci, Cesarini, Solerio, Romagnoli, Cavalli, Giordano, Renzi, Simonti, Rondinella. All. Frustalupi.

Ammoniti: Masi, Graziano della Pro Vercelli; Mazzarano della Pistoiese;

Arbitra Maggio di Lodi







PRIMO TEMPO

Piccolo pasticcio difensivo dei bianchi, ma Chinellato tira centralmente e poi gli avanti toscani non approfittano dell'occasione, siamo al 4'.

Risponde Iezzi, tiro parato, siamo al 5'.

Rolando supera l'avversario porge a Iezzi, cross, Borello non ne approfitta, peccato.

Cross di Blaze dalla sinistra, colpo di testa in tuffo di Rolando, bello ma fuori, al 9'.

Lancio in profondità per Borello che, in corsa, sferra un gran sinistro: para Perucchini.

Buona l'intesa Rolando-Borello, piuttosto macchinosa, invece, la fase di impostazione.

Più intensità dei Bianchi. Cross pennellato dalla destra di Nielsen, uscita plastica dell'ottimo portiere ospite, Perucchini. Siamo al 34'.