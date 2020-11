Le pagelle della Pro vista contro la Pistoiese

SARO: 6,5

Ordinaria amministrazione. Deve migliorare un po' sui retropassaggi dei compagni.





HISTOV: 6,5

Impeccabile a difendere, prezioso nelle proiezioni offensive.





MASI: 6,5

Ha ben coordinato il reparto arretrato





DE MARINO: 7

Fa il suo come terzo del pacchetto arretrato e si prende la licenza di proiezioni in fascia e qualche bel fraseggio.





IEZZI: 6

Gara ordinata senza sbavature. Qualche spunto in più sulla fascia non guaterebbe.





GRAZIANO: 6

Grande lottatore dalla grande fisicità (che può venir buona nelle palle alte), un po' in ombra nell'impostare. Ma è comunque un punto fermo.





NIELSEN: 6

Qualche palla ben pennellata, diverse chiusure, ma anche lui, come Graziano, un po' in difficoltà nell'impostazione.





BLAZE: 6,5

Una spina nel fianco per la Pistoiese, sulla fascia sinistra.





BORELLO: 6

Primo tempo da otto. Si è mosso bene, e un suo tiro in corsa ha strappato applausi dei pochissimi presenti (da tifo dell'oratorio). Poi è calato, ma la stoffa c'è, ed è di ottima fattura.





ROLANDO: 7

Oltre al penalty siglato con freddezza (siamo a 5 gol su 8 presenze; 3 dagli 11 metri) ha al suo attivo une bella manciata di spunti di fantasia (quanto mai preziosi vista l'assenza di Emmanuello e Bruzzaniti).





COMI: 7

Becca pestoni dall'inizio, ma non si fa intimorire. Lotta e procura il penalty che regala i tre meritati punti alla Pro.





DELLA MORTE: 7

Traversa dopo un'azione travolgente. Una delle cose più belle viste in partita.





ROMAIRONE: 6,5

Veloce e tenace, subito pericoloso. Giocatore prezioso, anche lui.





PETRIS: n.g.

ERRADI: n.g.

PADOVAN: n.g.





MODESTO: 7

Era una partita molto, molto difficile. C'erano due insidie. La Pistoiese, che ha fatto di tutto per impedire alla Pro di praticare il solito gioco, fatto di intensità e fraseggi. E soprattutto incombeva il pericolo di un calo di tensione dopo la doppia pausa. Modesto sapeva (lo aveva detto in conferenza stampa) come avrebbe giocato la Pistoiese, fa parte del calcio. C'era l'enigma del possibile calo di tensione che Modesto (costretto a soffrire in tribuna) ha evitato caricando la squadra nel migliore dei modi. C'era un unico modo per contrastare le due insidie: attaccare a testa bassa, dall'inizio alla fine. Missione compiuta. Anche senza due pedine come Bruzzaniti (che ne avrà per un po') ed Emmanuello (sulla strada del recupero) abbiamo visto una bella partita e una bella Pro.