Farmaceutica: il Comune cerca componenti per il Collegio sindacale

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina dei tre componenti del Collegio Sindacale per il Comune di Vercelli nell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia, possono comunicare la propria disponibilità – entro mercoledì 18 novembre 2020 - mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le seguenti modalità: recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo in P.zza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13); a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it; tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti)

L’avviso e il modello della domanda sono pubblicati sulla home page del sito del Comune www.comune.vercelli.it mentre lo Statuto dell’Azienda Farmaceutica è presente sul sito istituzionale del Comune di Vercelli alla voce Amministrazione Trasparente, Enti Controllati – Società Partecipate.