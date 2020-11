Carte aziendali: le prepagate sempre più gettonate tra imprese e partite iva

Gli italiani amano le carte prepagate, lo dicono ormai da diversi anni tutte le indagini di mercato del settore. Questa tendenza trova poi conferma anche nel segmento riguardante le carte aziendali. Infatti anche le imprese e il numeroso "popolo" delle partite iva molto spesso prediligono le amate e celebri carte prepagate. Solo qualche anno fa questa realtà era stata ben fotografata anche dalla rivista Altroconsumo che aveva approfondito i motivi di questa preferenza.

Solitamente le carte prepagate vengono infatti ritenute più sicure ed economiche, in quanto talvolta non presentano un canone annuo. Tra i loro grandi punti di forza vi è poi sicuramente anche la grande comodità d'utilizzo e il fatto che negli ultimi anni le loro funzioni sono state notevolmente incrementate, per tale motivo sono sempre di più le imprese che decidono d servirsi di questo strumento. La carta prepagata aziendale è infatti un valido alleato per chi ha la necessità di incassare facilmente e velocemente denaro e pagare fornitori in modo semplice, economico e privo di rischi.

Nello specifico esistono poi ovviamente diverse tipologie di carte prepagate destinate alle aziende. Ciò fa sì che ognuna di questa possa selezionare quella che ritiene maggiormente conveniente o utile in base alle proprie necessità.

Le prepagate aziendali più apprezzate del momento

Le prepagate aziendali hanno il grande merito di unire l'aspetto che ha reso celebre questa tipologia di carta, ovvero la sicurezza derivante dall'essere ricaricabili alla facilità d'utilizzo. Rispetto ad una classica prepagata però, quella aziendale permette anche di avere funzionalità aggiuntive molto importanti per le imprese e di conseguenza non possono essere sottoscritte da privati cittadini privi di partita iva.

Tra le prepagate più apprezzate del momento in ambito aziendale troviamo le carte Qonto, la N26, la Viabuy e la Soldo. La Qonto è una carta che si adatta molto bene alle necessità delle ditte individuali e dei liberi professionisti. La N26 è invece particolarmente gettonata da liberi professionisti e freelance, mentre la Viabuy e la Soldo sono adatte anche a piccole società. Le prime tre hanno inoltre anche il codice iban, che permette di ricevere bonifici, mentre la Soldo non presenta questa funzionalità.

La N26 offre invece la possibilità di operare prelievi gratis anche all'estero e questo rappresenta un aspetto molto importante per chi è abituato a viaggiare spesso per lavoro. Alcune carte prepagate sono pensate per i freelance, per i liberi professionisti in quanto questi soggetti non rappresentano una società in termini giuridici.

Come scegliere una buona carta prepagata aziendale?

Nella scelta di una buona carta prepagata aziendale è importante capire da subito quali sono le funzionalità maggiormente importanti per chi la andrà a richiedere. Tra le funzioni principali di queste carte troviamo:

Gestione facilitata e veloce dei pagamenti.



Disponibilità di carte multiple.



Codice iban per bonifici.



Home banking per il controllo delle spese.



Massima sicurezza nelle transazioni.

La presenza di carte multiple può essere particolarmente utile per chi desidera affidare una carta ad eventuali collaboratori o trasfertisti. Il fattore iban è però forse il più importante, dal momento che questo consente ad un'impresa di assolvere all'obbligo di legge di possedere un conto appositamente riservato all'attività professionale. Se quindi il cliente desidera utilizzare la prepagata anche in modo da poter soddisfare questa normativa è indispensabile che ne scelga una tipologia fornita di codice iban.

Nel suddetto caso quindi una carta prepagata può sostituire pienamente un conto corrente aziendale, pur avendo ovviamente meno funzioni ma presentando anche costi più bassi. Questi strumenti sono poi quasi sempre associati ad un App o ad un home banking che consente di controllare le entrate e le uscite attraverso smartphone, tablet e pc. Sempre più spesso questi servizi sono integrati con sistemi di alert tramite notifiche o invio di sms. Un aspetto che si collega direttamente alla sicurezza della carta prepagata, da sempre punto forte di questo tipo di carta.

Come in tutte le carte prepagate infatti, il massimo importo prelevabile è quello rappresentato dalla cifra presente sulla carta. Si tratta quindi di una tipologia di carta che non permette di effettuare "scoperti" e questo è di per sé già una notevole sicurezza. A questo viene poi sempre più spesso aggiunto un efficace sistema di controllo e di verifica delle transazioni. Un insieme di aspetti che contribuisce a rendere questa carta molto amata dagli italiani, anche in ambito aziendale