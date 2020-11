Ascom: «Negozi di scarpe esclusi dai ristori: una follia da correggere»

Il decreto Ristori esclude i negozi di scarpe dalle misure di sostegno previste per un settore che, di fatto, è stato chiuso. Gli unici esclusi sono i rivenditori di scarpe per bambini, una fetta ben definita del grande mondo della rivendita di questi prodotti. A prendere una dura posizione in proposito è Confcommercio nazionale e locale.

«Abbiamo chiesto più volte rispetto per le nostre attività - rileva il presidente di Ascom Vercelli, Antonio Bisceglia -. Ancora una volta, invece, esce un provvedimento che dimostra la totale assenza di attenzione per tanti imprenditori e per i loro collaboratori proprio in un momento così delicato.Una vera e propria assurdità».

Bisceglia si riallaccia alla posizione di Federmoda nazionale: «Se da un lato troviamo qualche piccolo, ma certamente insufficiente ristoro per il settore moda, ad oggi ancora troppo trascurato nonostante le perdite ingenti soprattutto riguardanti le vendite dell’autunno/inverno, dall’altro siamo increduli per l'assurda e surreale decisione di escludere i negozi di calzature di cui il Governo ha disposto con Dpcm la chiusura nelle zone rosse. È una discriminazione che non possiamo tollerare e non vogliamo accettare. I negozi di calzature per bambini e quelli per adulti hanno lo stesso codice Ateco, ma se il Governo è stato in grado di fare una differenziazione tra i due settori quando è stato emanato l’elenco delle attività che potevano stare aperte, consentendo alle calzature per bambini di operare e vietandolo a quelle per adulti, perché non è in grado di fare la stessa differenziazione quando si tratta di compilare l’elenco delle attività che hanno diritto ai ristori? Perchè i negozi di scarpe per adulti non possono ricevere i contributi previsti? Serve una più seria e responsabile attenzione al Sistema economico, visione, lungimiranza e concretezza».

Il problema collegato ai codici Ateco era già stato sollevato anche dal settore dell'artigianato, per motivi non molto dissimili riguardanti i fotografi. «Far riferimento ai meri codici Ateco (oltretutto sbagliando anche nello specifico) - attacca Bisceglia - anziché guardare alla grave crisi del comparto nel suo complesso, è una visione molto miope. Ai nostri Associati, che in questi giorni ci hanno bombardato di telefonate, mail, messaggi di ogni tipo cosa dovremo dire? Che il Governo li vuole chiudere per sempre?Si agisca subito per una soluzione perché le nostre imprese non hanno tempo di attendere la conversione in legge deldecreto. Sarebbe troppo tardi».