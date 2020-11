Due piazze da far rinascere: riqualificazione milionaria per piazza Roma e piazza Amedeo IX

Passa dalla riqualificazione di due storiche piazze cittadine - piazza Roma e piazza Amedeo IX - un importante intervento urbanistico sul quale il Comune prevede di investire oltre un milione di euro.

In questi giorni il settore Lavori pubblici ha aperto la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di architetti e studi interessati a predisporre i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dei due interventi che verranno finanziati dai fondi delle alienazioni dell'area Pip.

«Si tratta di due interventi che avevamo inserito nel piano delle opere 2020 - spiega il vice sindaco Massimo Simion - e per i quali facciamo in questi giorni partire le procedure di assegnazione della progettazione».

Agli architetti che si faranno avanti viene chiesto di rivedere l'assetto delle due aree cercando di valorizzarne le peculiarità anche in relazione al contesto urbano nel quale sono inserite. Per piazza Roma, che di fatto rappresenta il "biglietto da visita" di Vercelli per quanti arrivano in città via ferrovia, si tratterà di un nuovo restyling dopo gli interventi di sistemazione del parcheggio e dopo la più recente posa dei "paletti" (che certamente spariranno....) che delimitano le aree di circolazione veicolare intorno alla fontana.

Certamente stimolante, per un professionista del settore, è anche la possibilità di ridisegnare piazza Amedeo IX, la piazza del Tribunale, sulla quale si affacciano edifici storici come il castello e il purtroppo diroccato Teatro dei Nobili. La parte pedonale della piazza, attualmente non è in buone condizioni, con le aiuole circondate da asfalto in parte deteriorato e vegetazione poco curata. Per questo intervento è previsto lo stanziamento di spesa più rilevante, di poco inferiore al milione di euro.

«Sarà interessante vedere le idee che i professionisti elaboreranno per questi spazi - conclude Simion -: la riqualificazione urbana è un elemento importante dell'azione amministrativa e del programma di governo di Vercelli che l'amministrazione sta portando avanti nonostante le molte difficoltà di questo particolare momento storico».