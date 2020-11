Denunciato per il rogo illecito di rifiuti

Nella tarda serata di lunedì 9 novembre i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vercelli sono intervenuti nel Comune di Livorno Ferraris in via Goretta, ove hanno accertato che B.S., stava bruciando un cumulo di rifiuti urbani non pericolosi costituti da legname, ingombranti contenenti ferro, una latta di vernice ed altro materiale liquefatto non identificabile, per un volume di circa 1 metro cubo.

Una modalità di smaltimento dei rifiuti non consentita, che ha portato i militari a denunciare l'uomo alla Procura della Repubblica di Vercelli per combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, reato previsto all’art. 256 bis del Decreto Legislativo N. 152/06 e punito con la reclusione da due a cinque anni.