Il Comitato Manifestazioni: «Sospeso il Carnevale 2021»

Così come aveva fatto nelle scorse settimane il Comitato di Borgosesia, anche il Comitato Manifestazioni Vercellesi annuncia la sospensione del Carnevale 2021 in considerazione della grave situazione di emergenza sanitaria in atto.

«Alla luce delle recenti disposizioni governative anti-Covid, che prevedono principalmente il divieto di assembramento e il distanziamento sociale - si legge in una nota - il direttivo del “Comitato manifestazioni vercellesi”, prendendo atto della situazione sanitaria locale e nazionale, ha deciso di sospendere l’edizione 2021 del Carnevale. Nella speranza che le condizioni possano decisamente migliorare, il programma del Carnevale potrà essere eventualmente recuperato con modalità e tempistiche ancora tutte da concordare».

Nonostante il periodo di grande difficoltà il “Comitato manifestazioni vercellesi” «non interrompe il suo operato, anzi è già partita la macchina organizzativa del tradizionale concorso dei presepi, abitualmente riservato alle scuole e con esposizione dei lavori nella parrocchia di San Paolo. Anche per questo appuntamento, per le sopracitate ragioni sanitarie, si sta elaborando un diverso modo di partecipazione - probabilmente telematico - i cui dettagli verranno resi noti nelle prossime settimane. Guardando con fiducia al 2021, al momento rimane confermata l’organizzazione di altri eventi del “Comitato manifestazioni vercellesi”, quali il contest musicale del “Bicciolano canzone”, la consegna del premio annuale “Bicciolano d’oro” e lo svolgimento in centro città del “Corteo storico”».