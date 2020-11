Pari ricco di emozioni tra Novara e JuventusU23

Anche la nona giornata del campionato di Serie C girone A è stata caratterizzata da rinvii – a data da destinarsi – di diversi incontri. Questa volta sono state addirittura quattro i match che non si sono disputati: Giana Erminio-Piacenza, Pergolettese-Pro Vercelli, Como-Olbia e Lucchese-Albinoleffe si recupereranno nel corso della stagione





Le fortunate che hanno giocato

Nel derby toscano tra Grosseto e Carrarese ne escono vittoriosi gli ospiti. Allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto è Infantolino (su rigore) a regalare i tre punti ai suoi. Con la vittoria la Carrarese sorpassa la Pro Vercelli e si posiziona al primo posto in classifica con un bottino di 16 punti totalizzati. Grosseto che, nonostante la sconfitta, resta in piena zona Playoff.

Prestazione di carattere del Renate che si impone in casa, con il risultato di 2-0, contro il Lecco. Per i padroni di casa Giovinco (nel primo tempo) e Maistrello (nel secondo tempo) conquistano la quinta vittoria stagionale e consegnano il Renate nei piani alti della classifica.

Lecco che resta a quota 12 punti e si posiziona al dodicesimo posto. Termina con in pareggio, per una rete a testa, il derby piemontese tra Novara e Juventus U23. I bianconeri trovano la rete del vantaggio con Marqués ma dopo poco gli azzurri accorciano con Bianchi (al minuto 36) ed acciuffano il pareggio. Nel secondo tempo le occasioni più grosse: Giuseppe Panico viene espulso, dopo un tocco di mano all’interno dell’area e concede il rigore agli ospiti. Sul pallone va Maquequés ma Lanni è bravissimo ad allungarsi ed impedire il gol. Pareggio che non fa male a nessuna delle due in quanto restano, entrambe, in piena zona Playoff. Da segnalare un palo dell'ex Pro Vercelli, Marco Firenze.

Continua il momento positivo per l’Alessandria che riesce ad imporsi, in rimonta, contro il Livorno. Gli ospiti trovano il doppio vantaggio (Marsura prima e Pallecchi subito dopo) ma non riescono a respingere le avanzate dei piemontesi che grazie a Blondett, Mora ed Eusepi (su rigore) al minuto 93, trovano i tre punti e la quarta vittoria stagionale. Padroni di casa che si posizionano al settimo posto e toscani che restano a quota 10 punti.

Trova la vittoria allo scadere la Pistoiese con la rete di Pierozzi ai danni del Pontedera. Padroni di casa che lasciano la zona Playout ed ottengono un totale di 9 punti stagionali. Nell’ultimo match, giocato, di giornata trova un’importantissima vittoria la Pro Sesto, in trasferta, contro la Pro Patria. Padron idi casa che trovano subito la rete con Parker, accorciano gli ospiti (dopo appena 7 minuti dallo svantaggio) con Gualsi. Nel finale del secondo tempo arriva la rete della vittoria della Pro Sesto con Pecorini che trova il giusto modo per superare Greco.