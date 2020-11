Positivo al Covid il sindaco di Gattinara

"Anche i sindaci si ammalano... ma poi guariscono": lo scrive il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, annunciando di essere positivo al Covid.

Le condizioni di Baglione sono buone, come dimostra anche il video che ha da poco pubblicato sui social per il consueto aggiornamento con i gattinaresi.

«Nel fine settimana non sono stato bene e il risultato del tampone rapido ha rilevato che sono positivo al Covid, così come un altro mio familiare - ha detto Baglione -. Da oggi, ovviamente tutta la mia famiglia è in isolamento. Io ho qualche sintomo, ma tutto sommato lieve: febbriciattola, forti dolori muscolari e, da questa mattina, non ho più sentito né gusto né olfatto».

Come da protocollo, Baglione dovrà ora aspettare la conferma del tampone molecolare «ma sono certo che andrà a confermare la positività», ha affermato il sindaco.

«Il virus purtroppo circola - è il commento di Baglione - come dimostrano anche gli 83 casi che si contano oggi a Gattinara, e purtroppo non sempre basta stare attenti, mettere mascherina e mantenere il distanziamento».

Il sindaco ha assicurato che comunque, grazie al suo staff e alla possibilità di seguire in video conferenza riunioni, incontri e attività comunale, resterà operativo da casa, da dove continuerà anche a dare aggiornamenti sulla sua salute.