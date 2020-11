Gattinara: addio a Luigi Pozzi, uomo del volontariato e collezionista di foto e cartoline antiche

Gattinara dice addio a Luigi Pozzi, conosciutissimo esponente del mondo del volontariato, grande collezionista di antiche fotografie e cartoline di Gattinara e appassionato fotografo. Aveva 82 anni e, per più di 15 anni - dalla fondazione fino al 2015 - era stato presidente e attivo socio di Vita Più, l'associazione che offre servizi, momenti di incontro e un luogo di aggregazione a tanti anziani della città.

Insieme a un gruppo di altri lungimiranti gattinaresi, Pozzi era stato tra i promotori e fondatori di Vita Più, e tra i fautori della ristrutturazione dello stabile Villa Maioli, che negli anni è stato un punto di riferimento per centinaia di gattinaresi: lugo di incontro, sede di tombolate, pomeriggi danzanti, lotterie benefiche. Ma anche luogo in cui organizzare i servizi di trasporto per gli anziani in difficoltà nel raggiungere il medico, l'ospedale o il servizio occorrente.

La grande passione di Pozzi era sempre stata la fotografia e la raccolta delle antiche immagini di Gattinara: aveva creato un archivio ricchissimo, forse unico in città. E, in molte occasioni, proprio le sue immagini e le sue cartoline erano state utilizzate per affascinanti mostre.

Una passione alla quale si era dedicato anche in tempi recenti: nel 2016, il Comune aveva ospitato, lungo la "Scala d'artista", la mostra con le riproduzioni fotografiche sono state realizzate e curate da Pozzi, sugli affreschi di scuola gaudenziana che si trovano (e che ormai in verità sono quasi del tutto scomparsi) nella chiesa dell’ex convento di Santa Chiara, in via Pietro Micca, soppresso in epoca napoleonica, trasformato in proprietà privata e, di conseguenza, non più visitabile.

Pozzi lascia la moglie Rita, la figlia Romina e la nipote Keidj: la cerimonia funebre verrà officiata nella chiesa abbaziale di Romagnano Sesia alle 11 di mercoledì 11 novembre.