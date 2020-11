«Al fianco degli ambulanti penalizzati dal nuovo Dpcm»

«Come assessore sono al fianco degli ambulanti che domani scenderanno in piazza a Cuneo, sicuramente in forma pacifica, per protestare contro le limitazioni ancora più severe disposte dal Governo che impediscono la vendita di prodotti come abiti per bimbi, fiori e bulbi o articoli sportivi, consentiti soltanto nei negozi o centri commerciali generando una concorrenza sleale».

L’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio, si schiera al fianco degli operatori dei settori dell’abbigliamento per bambini, sportivo e florovivaistico, penalizzati dalla norma del Governo che consente la vendita di questi articoli al chiuso ma non all’aperto.

«Non è il momento di fare polemiche - conclude Poggio - tuttavia mi sento di manifestare vicinanza e solidarietà nei confronti dei commercianti su aree mercatali ulteriormente e gravemente colpiti da un provvedimento che appare discriminatorio e destinato a mettere in difficoltà economiche migliaia di famiglie piemontesi già duramente colpite durante il primo lockdown».