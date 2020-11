Zone Rosse & Dpcm: le messe restano ma può essere chiesta l'autocertificazione

Messe e funzioni liturgiche restano, ma anche la vita delle parrocchie si trova nuovamente a fare i conti con il lockdown nelle Zone Rosse, tra cui il Piemonte. Una nota firmata dal vicario generale della Diocesi, monsignor Mario Allolio, chiarisce alcuni aspetti ai quali i sacerdoti e le comunità parrocchiali dovranno attenersi nei prossimi 15 giorni.

Messe e momenti di preghiera in chiesa, come detto, sono sempre possibili, nel rigoroso rispetto del Protocollo sottoscritto lo scorso 7 maggio, con i successivi aggiornamenti. Ai fedeli potrà essere chiesto di autocertificare lo spostamento: sul modulo va dunque barrata la casella “Altri motivi”, specificando come come motivazione “Partecipazione alla messa”. Ai fedeli viene richiesto di evitare spostamenti fuori dal comune di residenza per seguire le funzioni e ai sacerdoti di evitare le concelebrazioni.

Vengono invece sospese le visite ordinarie ai malati, le attività di catechesi in presenza, le attività in presenza negli oratori, convegni, congressi in presenza, attività culturali che dovevano essere ospitate nei locali parrocchiali, mercatini benefici. Sospese ovviamente anche processioni e fiaccolate.

Seguiamo queste indicazioni – è l'invito di monsignor Allolio – con il pensiero rivolto in particolare agli ammalati e agli operatori sanitari: su di loro rivolga il suo sguardo Maria, Salute degli Infermi, di cui in questo mese celebriamo festa e Novena.