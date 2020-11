Daniele Pane: Orgoglioso dello spirito dei nostri commercianti

Questa sera alle 19 presso il cortile di Palazzo Paleologo nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti si sono riuniti i commercianti trinesi. In mano avevano tutti una candela, con una fiamma accesa.

La fiamma del calore dei loro cuori e dello spirito che hanno tirato fuori anche questa sera. Una fiamma la loro che non si spegne mai! Potete soffiarci sopra, gettare acqua o sabbia, ma la fiamma dello spirito dei nostri commercianti non smetterà mai di brillare e scaldare i nostri cuori!!

Parlare a loro questa sera è stato emozionante, più del solito, erano lì tutti assieme, qualcuno aveva chiuso, qualcuno era limitato negli orari, ma c'erano anche quelli che possono tenere aperto, in segno di solidarietà e Unione, perché tante piccole fiamme messe assieme illuminano e scaldano di più. Loro vogliono solo lavorare, comportiamoci bene, e se già lo abbiamo fatto fino ad esso facciamolo di più, per loro, per quelli che soffrono per chi negli ospedali e nel volontariato non ha smesso un secondo da marzo.

Sono orgoglioso di tutti voi!! Grazie