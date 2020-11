Un altro rinvio annunciato: ma lo sanno che c'è nebbia in Val Padana?

Secondo rinvio consecutivo causa nebbia, per la Pro Vercelli di Francesco Modesto e Alex Casella.

Due rinvii, quello di sabato scorso con la Giana Erminia e quello di stasera a Crema, che potevano essere evitati con un minimo di elasticità e di riflessione.

L'elasticità doveva essere applicata sabato scorso, rinviando la gara contro la Giana Erminio a domenica pomeriggio preferibilmente alle 15, la riflessione doveva essere fatta per la gara di stasera: che la Valle Padana sia sommersa dalla nebbia soprattutto in ore serali si dovrebbe sapere fin dalle elementari. Andava giocata alle 15 o alle 17,30, punto.

La Pro quindi tornerà a giocare mercoledì, ore 15, contro la Pistoiese.

Il ruolo di marcia, per ora, dice questo:

4 vittorie, due pareggi, una sconfitta, due gare da recuperare.