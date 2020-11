IOSTOCONLACITTÀ: la campagna a sostegno delle imprese locali

#IOSTOCONLACITTÀ è lo slogan della campagna di sensibilizzazione sui social network a supporto delle imprese locali, duramente colpite da questa seconda ondata pandemica che ha provocato un nuovo lockdown.

«Io in realtà siamo tutti noi - si legge in una nota di Ascom -: noi tutti siamo chiamati a essere vicini alle imprese delle nostre città, il cuore battente del nostro quotidiano. Ora, più che mai, occorre restare uniti, occorre restare insieme, le imprese con i cittadini, i cittadini con le imprese. L’invito dello slogan è semplice: è un invito a comprare locale, a fare la spesa sotto casa, ad utilizzare le imprese locali, quelle vicine a noi. L’invito dello slogan è quello di entrare nei negozi che oggi possono stare aperti ma anche “virtualmente” in tutte quelle imprese che hanno dovuto chiudere, duramente penalizzate dalle misure restrittive».

L’invito dello slogan è di sfruttare al massimo tutte le opportunità che ci stanno offrendo come la consegna a domicilio o l’asporto, un pasto portato a casa, una giacca, un paio di scarpe. Il negozio di vicinato è sempre stato un punto di aggregazione sociale e questo concetto deve rimanere vivo. I negozi, i bar, i ristoranti, gli artigiani sono la vita delle città.

«Dobbiamo darci tutti una mano – commenta il presidente Ascom Antonio Bisceglia – è ora di dimostrarci solidali ed uniti per aiutare le nostre imprese a sopravvivere. Tutti noi – prosegue Bisceglia - ci stiamo reinventando, utilizzando strategie di vendita che non sono proprio nelle nostre corde, come per esempio, per il settore moda, la consegna a domicilio. Questo è un appello che faccio a tutti, colleghi di ogni settore e cittadini. Tutti noi ogni tanto usciamo a pranzo oppure a cena. Tutti noi ogni tanto compriamo un capo di abbigliamento, un paio di scarpe, un libro, un fiore, un profumo, una torta, e tanto altro. Non perdiamo le nostre abitudini. Continuiamo a farlo nei negozi locali, sfruttando, laddove chiusi, il servizio di asporto o consegna».

Per aderire alla campagna social occorre andare sulla pagina Facebook di Ascom, condividere la campagna e personalizzare l’immagine del profilo Facebook.

«Voglio essere ottimista – conclude Bisceglia – e pensare che con lo sforzo di tutti riusciremo a tenere in piedi le nostre aziende e vive ed illuminate le nostre città».