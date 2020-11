La mancanza di personale sanitario: altra emergenza che aggrava la crisi

La vera emergenza riguarda il personale: nel vercellese gli spazi da riconvertire per i pazienti Covid non mancano. Manca però chi possa prendersi cura dei malati.

Dopo le proposte sulla trasformazione di spazio Covid dell'ex Cittadella del Mastro Artigiano di Prarolo o dell'ex Outlet di Santhià, è un intervento di Alessandro Stecco, presidente della commissione regionale Sanità, a far chiarezza su alcuni aspetti dell'emergenza in atto.

«Leggo molte proposte di spazi da destinare ai pazienti Covid - scrive Stecco -: personalmente ringrazio chi da "non-tecnico" contribuisce con le idee e vuole essere parte attiva della nostra comunità, ma non servono altri spazi di ricovero extra-ospedalieri perché non abbiamo personale sanitario nemmeno per coprire bene i posti letto esistenti. Il Sant'Andrea ha ancora piani e letti liberi ma non personale per poterli aprire».

Stecco, nella sua analisi, ricorda un aspetto molto serio che in queste settimana sta mandando in crisi il settore sanitario e dell'assistenza: quello del crescente numero dii contagi tra gli operatori. «L'84% delle volte - aggiunge - si tratta per fortuna di casi asintomatici o paucisintomatici, che vengono affrontati senza bisogno di ricovero, ma comunque mettono fuori gioco per almeno 15 giorni».

Per questo Stecco ringrazia tutti coloro che si stanno impegnando per fare avere rinforzi alla sanità vercellese (e non solo): «Ottimi, in questo senso, i contributi in termini di medici e infermieri provenienti da altre nazioni in questo momento meno colpite dalla pandemia - dice Stecco -. Ben vengano i colleghi cinesi, e ringrazio

Carlo Olmo

per questa sua iniziativa che arriva proprio nel momento in cui serve personale. Ben venga anche la Brigada Cubana che tornerà all'opera, così come tutti i contributi possibili. Inaccettabili, invece, certe polemiche che ho letto, sulla provenienza del personale da altri stati».