Cappuccio: "Ritardi intollerabili su tamponi e uscita dalle quarantene. Serve un Commissario Covid"

Sono 53, attualmente, i santhiatesi postivi al Covid: si tratta, per lo più di nuclei familiari che, dopo essere entrati in contatto con il virus se lo sono trasmesso tra congiunti. Non ci sono classi in quarantena né elementi di preoccupazione all'interno della Rsa: il più recente giro di tamponi, fatto il 2 novembre, ha dato esito negativo sia per gli ospiti che per il personale.

"E' una situazione complessa - spiega il sindaco Angelo Cappuccio nel consueto aggiornamento ai concittadini -. Ci sono alcune famiglie con 4/6 positivi. Come da abitudine li ho sentiti o li sentirò nei prossimi giorno al telefono. Al momento alcuni di loro manifestano per fortuna solo sintomi lievi, ma quattro sono ricoverati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. A tutti loro vanno i migliori auguri di pronta guarigione".

Il sindaco definisce la situazione "complessa" e, nei giorni scorsi, ha chiesto al presidente della Regione di procedere alla nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza Covid. "Come Amministrazione Comunale abbiamo richiesto ufficialmente un "pit stop drive In" per effettuare tamponi - scrive Cappuccio - ma siamo ancora in attesa di indicazioni da parte dell'Asl Vercelli. Continuiamo a registrare, invece, ritardi oramai non più giustificabili sull'esito dei tamponi, sulle procedure di via libera per coloro hanno terminato il percorso di guarigione, sull'organizzazione e la prenotazione dei tamponi. Tempi troppo lunghi, oltre 8/10 giorni di attesa. Su questa questione fondamentale per il tracciamento e il pronto rientro a scuola e lavoro, la scorsa settimana ho scritto al Presidente della Regione Piemonte chiedendo migliore organizzazione sul comparto per garantire servizi efficienti".