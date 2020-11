Modesto: Assoluta fiducia in tutti i giocatori che ho a disposizione

«Spero che le teste dei ragazzi si riaccendano, essere stati fermi un turno ti stacca mentalmente da quella tensione che fa solo bene» dice Francesco Modesto alla vigilia della trasferta di Crema.

«La Pergolettese è un avversario da prendere con le molle, giocano un buon calcio e hanno attaccanti estrosi e rapidi» dice ancora.

Poi, una riflessione importante: «La classifica è corta, basta poco per trovarti al decimo posto. Le sette partite disputate fino a oggi dicono troppo poco per esprimere valutazioni su di noi e sulle altre squadre. A me preme una cosa: questa squadra, e lo ha dimostrato, può giocarsela con tutti; ma quello che importa è la crescita dei giovani e di tutta la squadra, ed è un percorso, questo, che sta proseguendo nel migliore dei modi. Ma occorre equilibrio, soprattutto mentale.

Cinque partite in due settimane, è prevedibile che ci siano avvicendamenti.

«Pensiamo a una partita alla volta. Sui possibili cambi dico solo questo: ho fiducia in tutti i giocatori che sono a mia disposizione.»

Mister, per fortuna il calcio non si è fermato, vuol dire che la vita comunque va avanti. Ma il momento è tragico. Come lo state vivendo?

«Per ora, a livello di squadra, siamo stati fortunati e bravi a evitare situazioni potenzialmente a rischio. Nessun ragazzo, infatti, è stato contagiato. Vedo nella mia terra, ma è così dovunque, attività costrette a chiudere e che non vengono aiutate. Questo virus ci sta ammazzando in tutti i sensi, anche a livello mentale.»

Per la gara contro la Pergolettese, restano fuori Emmanuello, Bruzzaniti e Zerbin per squalifica. Auriletto, anche se non al meglio, dovrebbe essere disponibile.

«Lo ripeto. Si tratta di giocatori importanti, ma ho piena fiducia in chi scenderà in campo.»

Al posto di Zerbin, quindi, dovrebbe giocare Borello, che faceva parte dell'undici che avrebbe dovuto affrontare la Giana Erminia.

La conferenza stampa si è svolta presso la sede della Nuova Sacar, uno degli sponsor più importanti della Pro Vercelli.

«Sono trent'anni che sponsorizziamo la Pro Vercelli – ha detto Angelo Santarella - e questo per noi è motivo di grande vanto. Ci sembra giusto affiancare la nostra attività alla Pro Vercelli, che porta lustro al territorio in tutta Italia, e mi auguro che altri imprenditori seguano il nostro esempio.»