Quarona: in quarantena una classe e i 32 bimbi del pre-scuola

Fine settimana di controlli sanitari a Quarona, dove, nei giorni scorsi, un bambino residente fuori paese ma che frequenta le scuole elementari nel centro valsesiano, è risultato positivo al Covid.

Come previsto dai protocolli, la sua classe è stata messa in isolamento in attesa dei tamponi e un analogo provvedimento è stato preso per i 32 bambini che frequentano il pre-scuola con lo studente risultato positivo.

«Stanno tutti bene e dunque su questo versante la situazione è tranquilla - spiega il sindaco Francesco Pietrasanta, aggiornando i suoi concittadini attraverso i social -. Tuttavia, in accordo con l'Asl, abbiamo deciso che nel fine settimana i bambini del pre-scuola verranno sottoposti al tampone rapido per avere subito, speriamo, l'esito negativo e poter riprendere le attività quotidiane».

In paese, attualmente, il numero dei positivi è di 14 unità. «E' molto importante tenere sotto controllo la situazione, rispettando le regole e il distanziamento, usando la mascherina e igienizzandosi le mani - prosegue il sindaco -. Questi 15 giorni di chiusura forzata dovranno aiutarci a fermare curva dei contagi e dovranno anche permetterci di riorganizzare e rendere più rapidi alcuni servizi, tra cui quelli legati al tracciamento e al processamento dei tamponi».