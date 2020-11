Crescentinese trovato morto a Chivasso: è overdose

Overdose. E' morto così il 22enne di Crescentino, di origini rumene, trovato senza vita lunedì, in località Baraccone a Chivasso, vicino alle sponde del fiume Po.

A confermarlo è stata l'autopsia eseguita giovedì 5 novembre: ancora non eseguito il test tossicologico, che servirà per capire quale sostanza abbia assunto il giovane. Intanto continuano le indagini della Procura per capire se il 22enne è morto sul posto o se sia stato trasportato già privo di vita.

Il giovane era già noto alle forze dell'ordine in virtù di numerosi precedenti penali. A fornire un elemento chiave per l'identificazione, una svastica che il 22enne aveva tatuata su un braccio. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pubblico ministero Lea Lamonaca della procura di Ivrea.