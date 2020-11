Seconda ondata: nel vercellese un centinaio di casi al giorno, ma gli ospedali per ora reggono

L'impatto della seconda ondata si sta facendo sentire con una media di 100 casi nuovi al giorno, ma gli ospedali vercellesi, al momento, reggono grazie anche all'attivazione della rete delle strutture di supporto (come i posti letto covid di Moncrivello e quelli allestiti a Varallo per pazienti in via di guarigione). Ovviamente la situazione è strettamente monitorata e in continua evoluzione ed è fondamentale osservare tutte le misure di contenimento del contagio previste dalle norme.

E' questo il quadro sull'emergenza Covid nel vercellese emers nel corso della riunione della Conferenza dei Sindaci dell'Asl Vercelli, convocata dal presidente Andrea Corsaro.

Altro tema caldo, oltre a quello dei ricoveri, è quello relativi ai tempi di attesa dei tamponi e ai ritardi nella segnalazione delle quarantene: il Sisp, che sta lavorando h24, è impegnato anche a organizzare la gestione dei tamponi in modo da velocizzare le liberatorie dei negativi e dei parenti negativi. In ogni caso i conviventi di una persona positiva devono, preventivamente e per senso civico, rimanere in isolamento in attesa che l'Asl esegua il tampone e nel caso notifichi la quarantena obbligatoria. Una precisazione anche per quanto riguarda i tamponi eseguiti in laboratori privati: il loro esito deve avere un riscontro sanitario attraverso il test molecolare.

"Noi sindaci - assicura Carolina Ferraris, primo cittadino di Asigliano, dando notizia dei temi principali trattati nel corso della Conferenza - come sempre saremo in prima linea per garantire alla popolazione supporto tecnico e morale. Nessuno si senta abbandonato noi siamo pronti a ripartire con la consegna dei viveri di conforto e assistenza".