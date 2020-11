Rione Isola: grazie a Facebook la festa di San Martino si apre ai bimbi di tutta la città

Torna la festa di San Martino, l'evento che negli ultimi anni ha rischiarato il buio autunnale del rione Isola. Una ricorrenza amata dai bambini che quest'anno nemmeno l'emergenza Covid riuscirà a fermare e che, anzi, il web porterà anche negli altri rioni della città.

La pagina facebook del rione isola “l’isola di vercelli” pubblicherà in questi giorni il kit per realizzare al meglio la festa (idee per creare le lanterne, immagini, canti e musica). Infine l'11 novembre alle 17 ci sarà una diretta FB in cui verrà narrata, con la voce di Licia Di Pillo e il video di BrokenEgg, la famosa storia del mantello e del santo soldato.

Ogni bambino in questa occasione sarà invitato a prendere la sua lanterna e a rischiarare questa serata dove il dono e l'aiuto verso il prossimo si fanno magia.