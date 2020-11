Il sindaco Corsaro: «Subito gli aiuti alle attività colpite dal nuovo lockdown»

«Ai vercellesi chiedo di interpretare le misure del Dpcm nel modo più restrittivo possibile: uscite di casa per motivi veramente importanti. Siamo in un momento molto difficile ed è essenziale che tutti cerchino di fare quanto è in loro potere per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente». Al termine della prima giornata di Zona Rossa, il sindaco Andrea Corsaro rimarca l'invito a osservare con scrupolo e buonsenso i divieti in atto.

«Capisco che alcuni dei contenuti del Dpcm abbiano creato perplessità e generato dubbi nelle persone - aggiunge il sindaco -. Il Comune ha operato con l'obiettivo di eliminare ogni possibile occasione di assembramento e dunque abbiamo consentito solo il mercato alimentare».

In città, in mattinata, c'erano in giro persone impegnate a far la spesa e negli spostamenti di lavoro; proprio per questi ultimi un buon numero di bar hanno organizzato il servizio asporto consegnando caffé e cornetti dai banchi allestiti sulle porte di ingresso e, in linea generale, le persone sono sembrate abbastanza scrupolose, almeno sul versante della mascherina.

Dopo le 18 la città è stata avvolta dal silenzio.

Sul versante comunale, nel corso della giornata si sono susseguite le riunioni: il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, la conferenza dei sindaci dell'Asl e l'attività per dare il via nel più breve tempo possibile all'erogazione dei contributi a fondo perduto per le attività che vengono chiuse o danneggiate dalle misure anti-Covid.

«Abbiamo subito 200mila euro da mettere in campo a sostegno delle attività del territorio - spiega il sindaco -: in parte si tratta di fondi ancora disponibili dopo i contributi erogati a maggio e in parte di fondi messi a disposizione dal Comune attraverso una variazione di bilancio».

Sul sito del Comune, nella serata di venerdì, sono stati pubblicati i codici Ateco destinatari dei contributi e le modalità per ottenere i 500 euro.

«Chi aveva già ricevuto il contributo a fondo perduto a maggio 2020 e tuttora rientra nei codici Ateco inseriti nel Dpcm, non deve far nulla - spiega il sindaco -: riceverà direttamente e in modo automatico il contributo sul conto corrente i cui estremi sono già stati trasmessi con la precedente istanza. Le nuove categorie inserite trovano invece sul sito del Comune le indicazioni per compilare la domanda».

Le istanze vanno presentate entro il 23 novembre: cliccando QUI si accede al sito del Comune dove ci sono tutte le indicazioni da seguire.

Nei giorni, sempre sul sito del Comune, era anche stato riattivato e aggiornato l'elenco delle attività che effettuano il servizio di consegna a domicilio: uno spazio in costante evoluzione che può essere di aiuto ai cittadini.

Tornando all'emergenza sanitaria, invece, il sindaco rimarca la necessità di osservare le tre regole base: mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani e di essere ligi alle restrizioni in atto per evitare che la situazione possa aggravarsi. «Il direttore generale Penna, il direttore sanitario Canova, il dottor Borré e la dottoressa Silano del Sisp si sono confrontati con noi sindaci sulle maggiori criticità di questo periodo e posso assicurare che tutti stiamo lavorando per superare insieme questi momenti difficili».