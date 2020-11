All'Asl Vercelli 6 medici e 28 infermieri in arrivo dalla Cina

Ventotto infermieri esperti nelle cure di terapia intensiva e 6 medici anestesisti rianimatori, che arriveranno prossimamente dalla Cina, andranno a supportare il personale dell'Asl Vercelli impegnato nella cura dei pazienti Covid.

Lo rende noto la direzione aziendale, precisando che «Si tratta di un'opportunità portata avanti dall’Asl di Vercelli grazie alla proposta giunta dal Cavaliere della Repubblica Carlo Olmo, benefattore locale che ha prospettato questa possibilità alla luce di contatti con il Paese da cui provengono gli specialisti».

Così come questa primavera era stata la brigata di medici e infermieri cubani Henry Reeve a portare il proprio aiuto alla sanità piemontese - andando a lavorare all'ospedale da campo allestito alle Ogr di Torino - questa volta sono i legami internazionali di Olmo che contribuiranno a potenziare gli organici sanitari sul territorio vercellese.

L’Asl di Vercelli dopo un confronto con l’assessorato alla Sanità ha ricevuto il pieno appoggio della Regione Piemonte, del presidente Alberto Cirio e dell'assessore alla Sanità Luigi Icardi che hanno sostenuto questa iniziativa. Cirio ha scritto direttamente all’Ambasciatore Italiano a Pechino, nell’ambito del patto di gemellaggio fra la Regione Piemonte e il Governo della provincia del Sichuan.

«Tutti i professionisti forniranno un aiuto preventivo per sostenere il personale in servizio e al tempo stesso favorire un'integrazione alla dotazione organica, anche alla luce di casi di positività registrati ultimamente tra gli operatori sanitari», si legge in una nota dell'Asl.