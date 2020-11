"Passeggiate nel mistero a Torino": nuova avventura letteraria per Gianluca Marino

Dopo Vercelli, la Sicilia e Ibiza, Gianluca Marino esplora la città considerata la più esoterica al mondo, Torino, con una serie di passeggiate che si sviluppano su cinque itinerari alla scoperta di misteri, miti, leggende, fantasmi. "Passeggiate nel Mistero a Torino" (Edizioni Effedì), è il nuovo volume dato alle stampe dall'autore vercellese che offre anche testimonianze e storie inedite raccolte nel corso delle sue ricerche sull'occulto e usl mistero.

«Ho un rapporto stretto e profondo con Torino - spiega lo scrittore -. In questa città ogni luogo, ogni angolo, celebre o meno, ha qualcosa di speciale da raccontare. Occorre solo captarne l’energia per sentire, passeggiando come io stesso ho fatto, misteri del passato e del presente che si rivelano lungo tragitti dove reale e irreale si fondono in una apparente normalità».

Un diario di viaggio che Marino ha percorso a partire dagli anni Novanta dove, con lo spirito del flaneur che lo contraddistingue, si è lasciato trasportare dal flusso della città indagando negli angoli più remoti, cercando lo straordinario nell’ordinario.

Itinerari e percorsi, quelli all’interno del volume, che ognuno può ripercorrere a patto di lasciarsi andare alle suggestioni che Torino è in grado di regalare laddove l’impossibile diventa possibile.

La prefazione è a cura di Emilio Vincenzo Bonura, social media manager torinese che, dal 2014, ha accompagnato l’autore durante le sue peregrinazioni.

Il libro sarà disponibile nelle librerie a partire dal pomeriggio di lunedì 9 novembre e a giorni si potrà acquistare anche online.