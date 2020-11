"Balzello del 4% sugli aiuti alle attività chiuse: è incredibile"

"L'Agenzia delle Entrate applica una ritenuta d'acconto sui contributi a fondo perduto che il Comune eroga alle attività commerciali chiuse o danneggiate da questo secondo lockdown". A portare alla luce la vicenda è a Gian Carlo Locarni, presidente del Consiglio comunale che segnala come "Nella giornata di ieri, mentre la Giunta comunale deliberava l'erogazione di un contributo a fondo perduto come segno di sostegno alle attività chiuse - spiega Locarni - l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare nella quale si precisa che, su tali contributi, vi è da versare una ritenuta d'acconto del 4%".

Il Comune, per mantenere costante la somma concessa alle attività (500 euro puliti, come era avvenuto a maggio) ha così aumentato l'importo a 520 facendosi carico di coprire la ritenuta d'acconto.

"Tutto legittimo, per carità - commenta Locarni - ma vi pare normale che su un aiuto economico elargito in un momento così grave come quello attuale si debba applicare un balzello del genere? Mi pare che il sistema sia in cortocircuito e che il ministero dell'Economia e delle Finanze debba prendere atto che una ritenuta d'acconto su un aiuto economico sia alquanto inopportuna. Un'altra perla di questo... Belpaese, fantastico sotto tanti aspetti, ma non su questo".