Tornano i panettoni di Biud10: i progetti di solidarietà non si fermano mai

Biud10 non rinuncia ai progetti di solidarietà che, anzi, nell'attuale emergenza sono diventati spesso fondamentali. E, come ogni anno, avvia la campagna di raccolta delle prenotazioni per i panettoni.

"Donare un panettone Biud10 ad amici, parenti, colleghi, clienti è sicuramente un modo per ricordare Andrea con un regalo buono e legato a una buona causa - spiegano dall'associazione -. Come sapete quest’anno non è stato possibile organizzare i nostri consueti eventi di raccolta fondi, ma nonostante questo Biud10 continua ad alimentare i suoi progetti a favore dell’infanzia. Per questo motivo le donazioni che riceviamo ogni anno grazie alla distribuzione dei panettoni diventano quest’anno ancora più importanti. Il panettone del peso di 750 grammi nella speciale confezione Biud10 sarà disponibile anche quest’anno a 10 euro".

Il ricavato verrà utilizzato a supporto delle spese di gestione ordinaria del Micronido “Andrea Bodo” per Tatamia e per il progetto di ristrutturazione di una parte del reparto di Pediatria dell’ospedale di Vercelli con la finalità di donare una nuova “ala ambulatoriale pediatrica” composta da 4 locali completamente dedicata ad Andrea.

"Tutti i materiali sono già stati acquistati - spiegano ancora da Biud10 -; resta solo da ultimare qualche lavoro di muratura e la messa in posa. In accordo con l’ufficio tecnico dell’ospedale e con l’equipe medica di pediatria, si procederà con i lavori preventivati non appena sarà terminata l’emergenza e sarà possibile riprendere le normali attività".



Per gestire al meglio la distribuzione l'associazione chiede, se possibile, di ordinare confezioni complete da 12 pezzi, "anche se vi confermiamo comunque la possibilità di ordinarne un numero inferiore - assicurano -. Per la consegna, vi informeremo tempestivamente non appena i panettoni saranno disponibili e provvederemo ad attivare tutti i protocolli anti-covid per la distribuzione dei panettoni in tutta sicurezza -. Le prenotazioni potranno essere fatte entro il giorno 2 dicembre rivolgendosi alla sede di Biud10 Onlus in via Verdi 27 a Vercelli (tel. 0161 218860 – mail: info@biud10.org) oppure contattando uno dei responsabili di Biud10".