Pit stop: ogni giorno tra i 250 e i 300 tamponi; dal Comune un aiuto per i tracciamenti

Polizia municipale e volontari della Protezione civile sono all'opera, dalla mattina di giovedì, per controllare e rendere sicura la viabilità in un ampio tratto della città interessato dalla presenza delle persone dirette al pit stop di via Cristoforo Colombo per eseguire i tamponi Covid. Un intervento particolarmente importante soprattutto nelle prime ore della mattina, quando sulla città era avvolta da una fitta nebbia: per le persone dirette al pit stop sono state riservate corsie di accesso dedicate dai punti di accesso (compreso il cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna), mentre in prossimità di via Colombo, il personale si è occupato di agevolare gli accessi e dare informazioni.

Attualmente, come sottolinea l'assessore comunale Ombretta Olivetti, il personale Sisp sta eseguendo tra i 250 e i 300 tamponi al giorno al pit stop.